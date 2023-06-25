برلمانية: زيارة رئيس وزراء الهند لمصر تعزز العلاقات بين البلدين

أكدت شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ،أن زيارة رئيس الوزراء الهندي إلي مصر ، تعكس مدي قوة ومتانة العلاقات بين مصر والهند ، وتدفع إلي تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات ، مشيرة في تصريحات صحفية لها إلي أهمية مكانة مصر كشريك إقليمى ودولى للهند.

وأشارت "نبيه" فى بيان صحفى له إلي أن العلاقات بين مصر والهند توطدت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي موضحة أن زيارة رئيس وزراء الهند تاتي بعد فترة قصيرة من زيارة الرئيس السيسي للهند كضيف شرف فى احتفالات عيد الجمهورية هذا العام، والتى أسفرت عن ترقية الشراكة بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية،كما ان العلاقات بين مصر والهند تاريخية .

واكدت عضو مجلس النواب، أن زيارة رئيس وزراء الهند تاتي في توقيت مهم للغاية حيث هناك أزمة إقتصادية عالمية ،وبالتالي فان مثل تلك الزيارات تعزز من زيادة الإستثمارات وتزيد من معدلات التبادل التجاري مشيرة إلي ان العلاقات المصرية – الهندية شهدت طفرة كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن الهند تعد شريك تجارى مهم بالنسبة لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 5.7 مليار دولار، ويعمل نحو 50 شركة هندية فى مصر باستثمارات تصل إلى 3.2 مليار دولارمشيرة إلي أن الزيارة تناقش زيادة حجم الإستثمارات الهندية في مصر.

وكان قد بدأ رئيس وزراء الهند ناريندا مودي، أمس السبت، زيارة رسمية إلى القاهرة بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تأتي في ضوء ما تشهده العلاقات بين القاهرة ونيودلهي من طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد.