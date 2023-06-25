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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد أنباء اهتمام الأهلي.. الاتفاق السعودي ينسحب من صفقة نجم الوداد

يحيى عطية الله
يحيى عطية الله

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن انسحاب نادي الاتفاق السعودي من صفقة ضم يحيى عطية الله، نجم الوداد المغربي.

وكانت بعض التقارير أشارت إلى أن النادي الأهلي مهتم بالحصول على خدمات يحيى عطية الله، في الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لصحيفة “الرياضية” السعودية فإن إدارة الاتفاق اضطرت إلى إيقاف مفاوضاتها مع عطية الله، لاعب الوداد بسبب مماطلته وإشراك أكثر من مفاوض من جانبه، من أجل زيادة المقابل المادي.

وأشارت إلى أن العرض المقدم من الاتفاق بلغ 1.2 مليون دولار، فيما طلب لاعب الوداد 1.5 مليون دولار.

واختتمت أن مسؤولي الاتفاق فضلوا الانسحاب من الصفقة بعد إدراكهم تضخم عقد لاعب الوداد، الذي سيتخطى حاجز 1.5 مليون دولار بإضافة الحوافز والمكافآت.

عقد يحيى عطية الله مع الوداد

وينتهي عقد يحيى عطية الله مع الوداد المغربي في 30 يونيو الجاري.

الوداد يحيي عطية الله الاتفاق السعودي الاتفاق الأهلى

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