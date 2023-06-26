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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صارحني.. ليلا المغربية تطرح كليبها بعد غياب سنوات

ليلا المغربية
ليلا المغربية

طرحت الفنانة ليلا المغربية، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم صارحني، باللهجة الخليجية، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

كليب صارحني

وقالت ليلا المغربية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها اختارت هذا التوقيت لطرح صارحني لأنها أغنية إيقاعية وبها حماس ومناسبة للموسم الصيفي. 

 

ليلا المغربية تعود بـ صارحني

بعد غياب طويل، تستعد الفنانة ليلا المغربية للعودة للساحة الفنية بسينجل خليجي من ألبومها القادم.

أغنية صارحني من كلمات وألحان رحيم أدم وتوزيع كمال الراضي، فيما تم تصوير الكليب بالعاصمة البلجيكية بروكسيل تحت إدارة المخرج فرانك لوكاس.

من جهة أخرى انتهت ليلا من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد الذي يضم 12 أغنية، حيث يغلب عليه الطابع الخليجي والعراقي بالاضافة إلى اللهجة المصرية وأغنية مغربية وأخرى طربية شهيرة قامت بإعادة غناءها بتوزيع جديد، كما قامت بتصوير جميع الأغاني إذ ستقوم بطرح مجموعة منها بشكل منفرد خلال الفترة القادمة قبل صدور الألبوم.

 

أحدث ألبومات ليلا المغربية

يذكر أن أخر ألبوم قامت ليلا بطرحه حمل عنوان "رومانسي" سنة 2011، ثم اكتفت بعد ذلك بإعادة تسجيل وطرح أغاني شهيرة على غرار "جريت وجاريت" و"بيسامي" و "عمري ماننساك يا ماما".

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