سمير مرقص: توقعت عدم استمرار "مرسي" بعد رفض حظر التجول بمحافظات القناة

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، ومساعد رئيس الجمهورية سابقا للتحول الديمقراطي، إنه اكتشف أن الإعلان الدستوري أيام حكم الإخوان لم يكن مكتوبًا بعناية، لافتا إلى أنه كان يعكس استعجال الجماعة للسيطرة والانقضاض على الشركاء.



وأضاف الدكتور سمير مرقص، خلال لقاءه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنني توقعت عدم استمرار "مرسي" بعد رفض قرار حظر التجول بمحافظات القناة وسقوط هيبة الدولة، معقبًا: "كان أظرف حظر تجول حدث في تاريخ الإنسانية".



وتابع الدكتور سمير مرقص: "لم يكن هناك هيبة للدولة، عندما يخرج الرئيس بنفسه ويصدر قرار ولا أحد يستجيب".

برنامج "الشاهد"



ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.



ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.