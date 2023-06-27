سمير مرقص يكشف سبب استقاله من منصبه كمساعد لمحمد مرسي

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي ومساعد رئيس الجمهورية سابقا لحلف التحول الديمقراطي، إنه فكر في الاستقالة من منصبه كمساعد لمحمد مرسي يوم 21 نوفمبر 2012، وبالفعل تقدم بها لمحمد مرسي وسلمها له في يده يوم 23 نوفمبر.



وأضاف "مرقص"، خلال تقديم شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، أنه كان في منزله، واتصل به بعض الأصدقاء، وطلبوا منه فتح التليفزيون، وعندما فتحه، وجه وقتها ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة يقرأ الإعلان الدستوري.



ولفت، إلى أن محمد مرسي لم يعرض عليه هذا البيان قبل إعلانه، على الرغم من أنه مسؤول عن ملف التحول الديمقراطي.

التحول الديمقراطي



وتابع: "المفروض أنا طرف في الموضوع وأنا مسئول عن ملف التحول الديمقراطي وقلت لو ده متعمد غير مقبول ولو غير متعمد أيضا غير مقبول لأنه تم تجاوزني وأنا مسئول عن الملف"، منوها أنه بعدها مباشرة أعلن استقالة من منصبه من خلال الإعلام.