عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير مرقص يكشف سبب استقاله من منصبه كمساعد لمحمد مرسي

الدكتور سمير مرقص،
الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي ومساعد رئيس الجمهورية سابقا لحلف التحول الديمقراطي، إنه فكر في الاستقالة من منصبه كمساعد لمحمد مرسي يوم 21 نوفمبر 2012، وبالفعل تقدم بها لمحمد مرسي وسلمها له في يده يوم 23 نوفمبر.


وأضاف "مرقص"، خلال تقديم شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، أنه كان في منزله، واتصل به بعض الأصدقاء، وطلبوا منه فتح التليفزيون، وعندما فتحه، وجه وقتها ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة يقرأ الإعلان الدستوري.


ولفت، إلى أن محمد مرسي لم يعرض عليه هذا البيان قبل إعلانه، على الرغم من أنه مسؤول عن ملف التحول الديمقراطي.

 

التحول الديمقراطي


وتابع: "المفروض أنا طرف في الموضوع وأنا مسئول عن ملف التحول الديمقراطي وقلت لو ده متعمد غير مقبول ولو غير متعمد أيضا غير مقبول لأنه تم تجاوزني وأنا مسئول عن الملف"، منوها أنه بعدها مباشرة أعلن استقالة من منصبه من خلال الإعلام.

سمير مرقص التحول الديمقراطي محمد مرسي الإعلان الدستوري محمد الباز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارة مصر| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا

على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج.. صور

الخوف من اللي بعد العيد.. رسالة ساخرة من أفشة لجماهير الأهلي

30 دعاء آخر ساعة يوم عرفة تسدد ديونا كالجبال .. رددها ولو لم تكن صائما

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

دعاء قبل المغرب يوم عرفة.. أمامك فرصة لتعويض ما فاتك من مال وولد بـ6 كلمات

إعادة مباراة الزمالك والمحلة في هذه الحالة.. خبير تحكيمي يوضح

ترشيحاتنا

رمي الجمرات .. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أعمال يوم النحر

بعد فوز الزمالك.. ترتيب الدوري المصري

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 28 يونيو.. هؤلاء الأكثر حظا في عيد الأضحى 2023

كأس أمم إفريقيا .. المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا للقاء مالى

لمدة 15 عاما.. مقطع فيديو لقسيس يروي قصة حلم قاده إلى الإسلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤية تكبيرات العيد في المنام .. فرحة وهنا وسرور

لمدة 15 عاما.. مقطع فيديو لقسيس يروي قصة حلم قاده إلى الإسلام

النادي الأهلي كلمة السر.. قصة أغنية العيد لكوكب الشرق وعلاقتها بالملك فاروق

توقفوا عنها.. عادة نفعلها صباح أول أيام عيد الأضحى تسبب أضرارا صحية

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ