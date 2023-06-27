سمير مرقص: الإخوان تغولوا في الأجهزة الحكومية وحاولوا صناعة دولة موازية

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي ومساعد رئيس الجمهورية سابقا، إن محمد مرسي وقت إعلان حظر التجول في منطقة القناة، بعد أحداث بورسعيد، وقتها كتب مقالا بعنوان "حظر التغول".



وأضاف "مرقص"، خلال تقديم شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، أنه كان يرى أن هناك تغول إخواني على أجهزة الدولة المصرية، وكان الإخوان يصنعون دولة موازية.



ولفت إلى أنه فكرة كثيرا في الاستقالة في بداية شهر نوفمبر 2012، ولكنه كان في زيارة لإسبانيا، ووقتها كان يرى أنه من غير اللائق الاعتذار عن السفر بعد ترتيبه.

الأنبا باخوميوس



وأكد، أن الأنبا باخوميوس قال في هذا الوقت إن حضوره أيضًا مراسم تنصيب البابا الجديد مهم للغاية، وكان يوم 18 نوفمبر اختيار البابا الجديد بصفته مساعد للرئيس، لافتا إلى أن الأنبا باخوميوس دعاه للتوقيع على إجراءات التنصيب بصفته ممثلا للرئيس وقتها.



وتابع: "تصورت أن هذا العمل مش لجماعة بعينها ولكن لمصر، لأن محمد مرسي وجه له الدعوة لحضور مراسم التنصيب ولم يحضر وقتها".