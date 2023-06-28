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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جوارديولا وأسرته في عرض خاص باللغة الإسبانية للصوت والضوء بمعبد فيلة

صدى البلد

 

استقبلت عروض الصوت و الضوء بمعبد فيله باسوان المدرب العالمى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتى الإنجليزى حيث حضر هو وأسرته لعرض خاص باللغه الإسبانية.


كان فى استقباله عبدالناصر بشير مدير عام الصوت والضوء باسوان حيث أهداه هرم كريستال بشعار الشركه نيابه عن محمد عبدالعزيز العضو المنتدب التنفيذي للصوت والضوء،وقد أبدى جوارديولا سعادته وإعجابه بالعرض.
وصرح محمد عبدالعزيز ان هذه الزياره تعد من  الزيارات الهامه لعروض الصوت والضوء خلال الفتره الاخيره والتى من شأنها دفع الحركه السياحيه الوافده لمصر حيث يعتبر السوق الإسباني من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مدينتي الأقصر وأسوان.
وقد عبر جوارديولا عن امتنانه وسعادته  لحضور هذا العرض الاسطوري والذي يعد من أمتع عروض الصوت والضوء حيث يسبقه رحله نيليه للمعبد المقام على جزيره فى وسط النيل حيث يشاهد الحاضرون عظمه وروعه الحضاره المصريه القديمه.

يذكر أن الأسباني بيب جوارديولا قد نجح بالفعل في تحقيق الثلاثية التاريخية للفريق بفوزه بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الإتحاد الإنجليزي.

أهم الأسواق الحركة السياحية الوافدة الحركة السياحية الحضارة المصرية الصوت والضوء

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