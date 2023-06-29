في عيد ميلادها الـ 83.. محطات خلال حياة فراشة الاستعراض فريدة فهمي

تحتفل اليوم الفنانة القديرة فريدة فهمي، بعيد ميلادها الـ 83، والتى ولدت فى مثل هذا اليوم عام 1940.

وُلدت الفنانة فريدة فهمي في 29 يونيو 1940، في محافظة القاهرة، لوالدها المهندس حسن فهمي، الذي يعمل عميدًا للسينما وهو الأمر الذي شجع موهبتها على الظهور.



التحقت فريدة فهمي بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وفي الثمانينيات حصلت على دكتوراه في الرقص الإيقاعي من الولايات المتحدة، وعملت في أفلامها الأولى دون أن ترقص، لكنها فيما بعد تفرغت للرقص الإيقاعي.

تأسيس فرقة رضا



بدأت فريدة فهمي مشوارها الفني في الخمسينيات، بعد تخرجها في كلية الآداب، وعملت على تأسيس فرقة رضا مع زوجها «علي رضا» وشقيقه محمود رضا.



فريدة فهمي شاركت في تأسيس فرقة رضا للرقص الاستعراضي بالعام 1961، رفقة زوجها الراحل علي رضا وشقيقه الفنان الشهير محمود رضا الذي تزوج شقيقتها.



والد فريدة فهمي عاونها كثيرًا، حيث كان حينها عميداً لمعهد السينما المصري، ليرى أن ابنته موهوبة منذ الصغر، وساعدها حينها على تنمية موهبتها، ولكن اشترط عليها ضرورة استكمال تعليمها.

فريدة فهمى فى السينما



فريدة فهمي أيقونة الرقص الاستعراضي لم تكتف بذلك لكنها أيضًا شاركت في 10 أفلام بأدوار تمثيلية بدأت عام 1957 بفيلم «فتى أحلامي، الأخ الكبير، إسماعيل ياسين في البوليس الحربي، وإجازة نصف السنة».

كان لفيلم «غرام في الكرنك» سببًا رئيسيًا في شهرة فريدة فهمي، حيث دارت أحداثه حول رحلة فرقة رضا إلى الصعيد عام 1967.



فريدة فهمي خرجت في جولات فنية حول العالم لتعريف دول العالم بالفن الاستعراضي المصري، ورقصت على أهم مسارح العالم، منها مسرح الأولمبيا وقاعة ألبرت بلندن وغيرها.

اعتزال فريدة فهمى الفن

اعتزلت فريدة فهمى فى سن الأربعين وسافرت ودرست وحاضرت وأعدت رسالة الماجيستير فى أكبر جامعات العالم، كان موضوع رسالتها عن محمود رضا، الذى قالت عنه إنه خلق لغة حركية جديدة ، لغة مستمدة من تراث وحضارة مصر وأهلها ومن الفن المصرى الذى أراد أن يصل للعالم، وبالفعل قرأ العالم عن محمود رضا ووضعت الدراسة باسمه فى أكبر جامعات أمريكا حتى يعرف العالم ما فعله وماذا قدم بتجربته الفريدة للفن المصرى والعالمى.

آخر مساهمات فريدة فهمي في السينما كان عبر فيلم «أسياد وعبيد» عام 1978.



الرئيس عبد الفتاح السيسى يكرم فريدة فهمى

في مارس من العام الماضى كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، فريدة فهمي نظرًا لإسهاماتها في الفن، وسلمها درعًا خاصًا بنفسه، أثناء احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية الخاصة بعام 2022.