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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جاهزة لرحلتها الأولى .. اكتمال أكبر سفينة في العالم

صدى البلد

بعد فترة من انتظارها تبدأ أكبر سفينة في العالم  وتسمى"أيقونة البحار" والتي تعد أول سفينة تستخدم الغاز السائل كوقود" أولى رحلاتها والمقرر أن تغادر من ميامي في 27 يناير 2024.

من المقرر يبدأ تشغيل السفينة التجريبي لتصبح جاهزة للشروع في رحلتها الأولى عبر مياه البحر الكاريبي الخلابة. 

تزن السفينة  250800 طن، بطول\365 م، ليصل عدد الغرف بها 2805، ومن المقرر أن تسع السفينة 5610 شخص.

ووفقا لموقع economictimes.indiatimes قد كشفت رويال كاريبيان أن أيقونة البحار قد تتفوق على أكبر سفينتها الحالية ، وندر أوف ذا سيز .

 سيكون مقر  "أيقونة البحار" في ميامي، لتقدم رحلات بحرية لمدة سبع ليالٍ على الأقل إلى منطقة البحر الكاريبي. 

 

أكبر سفينه في العالم مياه البحر الكاريبي بدء التشغيل التجريبى رحلات بحرية السفينة السياحية

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