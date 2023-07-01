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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون .. 6 أهداف لـ المركز القومي لإدارة المجال الجوي

مجلس النواب
مجلس النواب

نص قانون المركز القومي لإدارة المجال الجوي، على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمي "المركز القومي لإدارة المجال الجوي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليها في هذا القـانون بالمركـز .

 

أهداف المركز القومي لإدارة المجال الجوي

 

ووفقا للقانون يهدف المركز إلي : 

- تطوير المجال الجوي.

 - تقديم الخدمات الملاحية .

 -  تعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة (معلومات الطيران - معلومات رادارية).

 - تحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية.

 - التوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.

 -  إعداد كوادر وخبرات في هذا المجال علي أعلي مستوي من الكفاءة .

المجال الجوى مجلس الوزراء الأمن القومي الخدمات الملاحية قانون

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