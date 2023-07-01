وفقا للقانون .. 6 أهداف لـ المركز القومي لإدارة المجال الجوي

نص قانون المركز القومي لإدارة المجال الجوي، على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمي "المركز القومي لإدارة المجال الجوي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليها في هذا القـانون بالمركـز .

أهداف المركز القومي لإدارة المجال الجوي

ووفقا للقانون يهدف المركز إلي :

- تطوير المجال الجوي.

- تقديم الخدمات الملاحية .

- تعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة (معلومات الطيران - معلومات رادارية).

- تحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية.

- التوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.

- إعداد كوادر وخبرات في هذا المجال علي أعلي مستوي من الكفاءة .