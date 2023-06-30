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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

100 يوم صحة.. تقديم 51 ألف و709 خدمات ضمن المبادرات الرئاسية بالمحافظات

صدى البلد

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين، خلال عملها أمس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا للتقرير، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لـ51 ألفًا و709 خدمات، وكانت الشرقية المحافظة الأعلى في إجمالي الخدمات المقدمة، وذلك بـ8 آلاف و903 خدمات، تليها الدقهلية بـ6 آلاف و186 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة لـ5 آلاف و215 سيدة -في أول زيارة- وكانت الشرقية أعلى المحافظات بتقديم 859 خدمة، تليها محافظة المنوفية بـ726 خدمة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 19 ألفًا و383 زيارات، تصدرتها الشرقية بـ4 آلاف 575 زيارة، وتلتها الدقهلية بـ2995 زيارة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ 661 طفل، وجاءت المنيا في الصدارة بـ230 طفل، تليها  محافظة الدقهلية بفحص 60 طفل.

وتابع «عبدالغفار» أنه وفقا للتقرير فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت أمس، 19 ألفًا و435 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 3 آلاف و849 خدمة، تليها محافظة الدقهلية بـ2626 خدمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت أمس، 1278 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، وكانت الشرقية أعلى المحافظات بتقديم 641 خدمة، تليها محافظة المنوفية بـ 267 خدمة، مضيفا أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 753 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، وكانت قنا أعلى المحافظات بـ186 خدمة، تليها محافظة الدقهلية بـ90 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 4 آلاف و982 استمارة استبيان، وكانت القليوبية أعلى المحافظات بـ2704 استمارات، تليها محافظة البحيرة بـ1262 استمارة.

واضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 33 ألفًا و609 من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

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