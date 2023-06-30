البطيخ فيه سم قاتل| القصة الكاملة لوفاة الطفل ريان بسبب أمه في الدقهلية

فقدت طفلها في مشهد مؤلم لم يخطر ببالها.. لم تكن الأم تعلم أن المبيد الذي استخدمته لقتل الحشلرات داخل منزلها هو أداتها لقتل طفلها بعد ان طال قطع من البطيخ داخل ثلاجتها فأكل منه هو وشقيقته فأودى بحياة الأبن ولازالت شقيقته ترقد بين الحياة والموت داخل المستشفى.

البطيخ فيه سم قاتل

“رشيت مبيد ومعرفش انه جه على البطيخ”.. كلمات عبرت بها الأم عن حزنها الشديد تجاه ما حدث أمام النيابة، حيث أكدت انها وفقيدها وابنتها تناولوا بطيخا به مبيد كانت قد وضعته فى الثلاجه دون أن تعلم.

وأضافت الأم وهي تبكي: “ابني بيحب البطيخ جدا.. وكلنا منه انا وهو واخته، لكن معدته متحملتش واتسمم بسبب المبيد ومات.. واخته بين الحيا والموت في المستشفى”.

ريان مات

وتابعت: “الم شديد انتاب معدتهم وقئ وكانوا يتالمون وتم نقلهم للمستشفى بمدينة جمصة، وكان فقيدها ريان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول للمستشفى”.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع طفل وإصابة والدته وشقيقته بعد تنازل وجبة بطيخ في جمصة.

بداية الكارث

انتقلت ضباط قسم جمصة إلى مستشفى جمصة المركزي وتبين مصرع طفل وإصابة والدته وشقيقته عقب تنازل وجبة بطيخ.

وبالفحص تبين مصرع “ريان.م.م” عام ونصف وأصيبت شقيقته ردينا ٦ اعوام ووالدتهم “نسمة.ع.م” ٢٥عاما بسبب بطيخ. طاله مبيد حشرى..

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النياية العامة.