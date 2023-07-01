عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لكزس تقدم نسختها الجديدة ES موديل 2024 .. صور

لكزس الجديدة ES
لكزس الجديدة ES موديل 2024 

تواصل شركة لكزس من تعزيز تواجدها بعد أن كشفت عن النسخة ES موديل 2024، والتي جاءت بحزمة من التجديدات تتضمن المزيد من التكنولوجيا، إلى جانب تمتعها بتصميم خارجي انيق من فئة السيدان الفاخرة، وباقة من التجهيزات القوية.

لكزس TX 2024 الجديدة كليًا بقدرات فنية عالية الأداء .. صور

رسميا .. لكزس تطلق GX موديل 2024 الجديدة

 لكزس الجديدة ES موديل 2024 

لكزس تقدم نسختها الجديدة ES موديل 2024

 

حصلت السيارة لكزس الجديدة ES موديل 2024 على نظام السلامة لكزس + 2.5، والذي يتضمن نظام المحافظة على المسار، ومثبت سرعة تكيفي، بالإضافة إلى رصد حركة المشاة، واكتشاف حركة السيارة القادمة عند الانعطاف، مع نظام رصد النقاط العمياء، وباقة من حساسات الحركة، وكاميرا لسهولة التحكم.

 لكزس الجديدة ES موديل 2024 

كما تمتعت السيارة لكزس الجديدة ES موديل 2024 بنظام ترفيهي، وشاشة تعمل باللمس 12.3 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية مثل “أبل كار بلاي”، “أندرويد أوتو”، “Sirius XM”، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ونظام ملاحة، بالإضافة إلى مقصورة داخلية عصرية تضم الكثير من القدرات القياسية.

 لكزس الجديدة ES موديل 2024 

القدرات الفنية لمحرك السيارة لكزس الجديدة ES موديل 2024 

تأتي  إصدارات السيارة لكزس نسخ ES 350 بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3.5 لتر، مع قوة إجمالية بلغت 302 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 362 نيوتن/متر، وجاءت نسخ ES 250 AWD بمحرك رباعي الأسطوانات تيربو سعة 2.5 لتر، بالإضافة إلى قدرات هايبرد.

 لكزس الجديدة ES موديل 2024 

سعر السيارة لكزس الجديدة ES موديل 2024

تقدم السيارة لكزس الجديدة ES موديل 2024 بسعر يبدأ من 43,190 دولارا أمريكيا، حتى 50,885 دولارا أمريكيا.

 لكزس الجديدة ES موديل 2024 
لكزس تقنية الفار ES موديل 2024 السيارة لكزس الجديدة ES موديل 2024 لكزس الجديدة ES موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن إمام عاشور

50 مليون جنيه بالموسم.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

لم يكن عاملا باليومية|القصة الحقيقية لمدير مدرسة شوهته السوشيال ميديا بعد وفاته

سعر جرام الذهب عيار21 اليوم السبت أول يوليو 2023

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

رئيس الوزراء يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة.. صور

تعليق ساخر من أحمد شوبير عن إعارة إمام عاشور بـ 50 مليون جنيه

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في آخر أيام عيد الأضحى

موضوعات متعلقة

بهذا السعر .. اشتر أرخص سيارة جديدة في مصر

سعر مرسيدس C180 موديل 2023 في مصر .. صور

أحدث أسعار هوندا أكورد في السوق المصري .. صور

بهذا السعر.. مرسيدس تقدم نسختها الجديدة AMG S 63 E Performance| صور

أسعار سيات إبيزا موديل 2023.. وصلت كام؟

سعر BMW 320 موديل 2023 في مصر.. صور

أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2023 بالسوق المصري.. اركب 4X4

5 سيارات رياضية "زيرو" لم تصل للمليون.. بالأسعار

ترشيحاتنا

بعد وفاة طفل بالدقهلية .. ماذا تفعل المبيدات بالجسم ؟

اخبار التوك شو| خالد محجوب: قضية بيع أراضي سيناء بدأت 2004 ضمن مخطط توطين أهالي غزة.. البدوي: لا يوجد منافس قوي أمام السيسي

اكتشاف أسرار لا تصدق عن مياه زمزم.. تفاصيل

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم السبت

كريم عبد العزيز: الأسرة في فيلم بيت الروبي تتورط في أحداث كثيرة

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

فى عيد محمد الموجي.. نصيحة عبد الوهاب أنقذته من مأزق مع أم كلثوم

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

‎ما هي مدة ترك الأطعمة المطبوخة خارج الثلاجة؟

فيديو

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ