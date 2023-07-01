لكزس تقدم نسختها الجديدة ES موديل 2024 .. صور

تواصل شركة لكزس من تعزيز تواجدها بعد أن كشفت عن النسخة ES موديل 2024، والتي جاءت بحزمة من التجديدات تتضمن المزيد من التكنولوجيا، إلى جانب تمتعها بتصميم خارجي انيق من فئة السيدان الفاخرة، وباقة من التجهيزات القوية.
لكزس تقدم نسختها الجديدة ES موديل 2024
حصلت السيارة لكزس الجديدة ES موديل 2024 على نظام السلامة لكزس + 2.5، والذي يتضمن نظام المحافظة على المسار، ومثبت سرعة تكيفي، بالإضافة إلى رصد حركة المشاة، واكتشاف حركة السيارة القادمة عند الانعطاف، مع نظام رصد النقاط العمياء، وباقة من حساسات الحركة، وكاميرا لسهولة التحكم.
كما تمتعت السيارة لكزس الجديدة ES موديل 2024 بنظام ترفيهي، وشاشة تعمل باللمس 12.3 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية مثل “أبل كار بلاي”، “أندرويد أوتو”، “Sirius XM”، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ونظام ملاحة، بالإضافة إلى مقصورة داخلية عصرية تضم الكثير من القدرات القياسية.
القدرات الفنية لمحرك السيارة لكزس الجديدة ES موديل 2024
تأتي إصدارات السيارة لكزس نسخ ES 350 بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3.5 لتر، مع قوة إجمالية بلغت 302 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 362 نيوتن/متر، وجاءت نسخ ES 250 AWD بمحرك رباعي الأسطوانات تيربو سعة 2.5 لتر، بالإضافة إلى قدرات هايبرد.
سعر السيارة لكزس الجديدة ES موديل 2024
تقدم السيارة لكزس الجديدة ES موديل 2024 بسعر يبدأ من 43,190 دولارا أمريكيا، حتى 50,885 دولارا أمريكيا.