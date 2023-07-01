بمبلغ ضخم..صندوق النقد الدولي يعلن الموافقة على خطة مساعدات لبوركينا فاسو

أعلن صندوق النقد الدولي في بيان، الموافقة على برنامج مساعدات لبوركينا فاسو بقيمة إجمالية تبلغ 305 ملايين دولار من أجل تعزيز مقاومة الصدمات والحدّ من الفقر في البلاد.

ويجب الآن أن يُصادق مجلس إدارة المؤسسة على البرنامج في الأسابيع المقبلة، بحسب ما نشرته أ ف ب.

وقال رئيس بعثة الصندوق مارتن شندلر في بيان إن البرنامج الاقتصادي يهدف إلى إعادة استقرار الاقتصاد الكلّي وإتاحة القدرة على تحمّل الديون، مع إرساء الأسس لنمو أقوى وأكثر شمولاً.

وتنص الإصلاحات المخطط لها في إطار البرنامج، خصوصاً على تحسين كفاءة المؤسسات العامة في قطاع الطاقة، وتعبئة أفضل للموارد الضريبية، وتنفيذ تدابير اجتماعية يجري تمويلها من خلال تحسين النمو.