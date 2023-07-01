للتجسس أم للأرصاد؟ البنتاجون تحسم جدل المنطاد الصيني

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن المنطاد الصيني الذي تم إسقاطه في فبراير 2023 لم يجمع أي معلومات استخباراتية أثناء عبوره فوق الولايات المتحدة.

جاء ذلك حسب تقرير عرضته فضائية “العربية”.

وقال الناطق باسم البنتاجون، بات رايدر: "نعتقد أن المنطاد لم يجمع معلومات أثناء عبوره أو تحليقه فوق الولايات المتحدة".



فيما علق البنتاجون على تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، ذكر فيه استخدام المنطاد الصيني لتكنولوجيا مراقبة أمريكية لـ “التجسس على الأمريكيين”: "مثل هذا الأمر لن يكون مفاجئًا. نحن نعلم أنه في الحالات السابقة، على سبيل المثال الطائرات المسيرة، تم استخدام مكونات أمريكية".

وفي المقابل، نفت الصين تهمة التجسس على أمريكا، قائلة إنه منطاد للأرصاد الجوية “انجرف بلا قصد” إلى المجال الجوي الأمريكي.

