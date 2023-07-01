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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفيد الزعيم يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

خطوبة حفيد الزعيم
خطوبة حفيد الزعيم

احتفل عادل نجل المخرج رامي إمام بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك فى حفل عائلي اقتصر على حضور أسرة العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين.

وتداول عدد كبير من روادمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صور من حفل الخطوبة والتى تجمع العروسين بجانب مجموعة من الأصدقاء والأقارب منهم سارة نجلة الزعيم عادل إمام.
 

أول ظهور إعلامي لحفيد عادل إمام 

وقال حفيد عادل إمام في لقاء ببرنامج  mbc trending أنه درس الإخراج والتمثيل في الخارج وقرر أن يخوض التجربة حيث قام بإخراج فيلم قصير. 

وأضاف عادل رامي إمام فى أول ظهور إعلامي : أن جدى الزعيم عادل إمام شجعني كثير وتعلمت منه الكثير من الفنون في هذا المجال بالإضافة إلى نصائح والدى المخرج رامي إمام.

 وأوضح عادل إمام قائلا: أن فيلم عمه الأخير لص بغداد يعد من أفضل الأعمال على المستوى الفني والتكنيك الاخراجي والاكشن الذي احتوى عليه الفيلم.

 

عيد ميلاد الزعيم 

وكان عادل إمام قد احتفل بعيد ميلاده مؤخرا فى حفل اقتصر على حضور الأصدقاء المقربين وعلى رأسهم يسرا ولبلبة وعصام شقيقه والفنان خالد سرحان.

وحرصت الفنانة يسرا، علي تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، الـ 82. ونشرت يسرا مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قالت فيه: "أنت قيمتك كبيرة أوي أوي، بشكرك إنك أدتني من خبرتك كتير، فربنا يخليك لينا ويسعدك زي ما أسعدتني". 

 

وأضافت يسرا:"‏كل سنة وإنت طيب وبصحة وخير وسعادة ومنور علينا حياتنا يا زعيم، إحنا كبار بيك وبوجودك معانا، وحقيقي مفيش كلام يوفيك حقك.. وحشتني️ ‎#عادل_إمام".

 

إلهام شاهين تهنىء عادل إمام بعيد ميلاده

 

وظهرت إلهام شاهين من خلال مقطع فيديو تهنئ الزعيم من خلاله،وقالت من خلاله :" كل سنة ونجم نجوم مصر الفنان الكبير زعيم الفن عادل إمام طيب وبخير كل سنه و نجم النجوم عادل إمام بكل خير و فى أحسن صحه .. بحبك من كل قلبى .. و لن أنسى فضلك ما حييت بترشيحك لى فى أول بطوله كبيره لى فى حياتى أمامك .. كان نقله كبيره صنعت نجومية إلهام شاهين .. كل الإحترام لفنك و لشخصك .. عيد ميلاد سعيد حبيب الملايين عادل إمام".

عادل نجل المخرج رامي إمام نجل المخرج رامي إمام رامي امام حفيد عادل إمام

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