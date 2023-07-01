غضب في تركيا بسبب حفل زفاف .. لن تصدق ماذا حدث

أثار حفل زفاف عقد مؤخراً في تركيا ردود فعل عديدة على مواقع التواصل، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع التركي.

فقد أصبح حفل زفاف عشائري بولاية فان جنوب شرق تركيا محط اهتمام الأتراك، ما بين الموافقة والرفض لمظاهر البذخ التي ظهرت بحفل الزفاف، والتي تم تناقلها بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

فبحسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة "زمان" التركية، العريس هو رجل الأعمال آدم دورماز، وعروسه هي سوزدار ياغيزار، وكلاهما من قبيلة إرتوشي الثرية في فان.

وفي مراسم توزيع المجوهرات، كما جرت العادات والتقاليد في أفراح العشائر التركية، تم تقديم 6 ملايين ليرة إلى العريس، وتقديم مجموعة متنوعة من الذهب بقيمة 4 كيلوغرامات للعروس.

وحضر حفل الزفاف الريفي، الذي أقيم في وسط المدينة، حوالي 5 آلاف شخص من إيران والعراق وسويسرا وهولندا وألمانيا، والعديد من المدن التركية.

وتم ذبح 100 رأس من الأغنام وشيهم، وتقديم الأرز والتزاتزيكي والحلوى للضيوف وبعد الرقصات مع الأغاني التركية والكردية التي قدمها فنانون محليون، وبعدها بدأ حفل المجوهرات.

وتم عد العملات المعدنية الموضوعة على الطاولة بواسطة 10 أشخاص وحملوها في حقيبة سفر.