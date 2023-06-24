العريس مات بعد عقد القران بساعة.. قصة زفاف مأساوية تثير الجدل بأمريكا

قصة زفاف مأساوية أثارت الكثير من الجدل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تحولت صاحبة القصة وهي جوني ماي عروس أمريكية بولاية نبراسكا الأميركية إلى أرملة في غضون دقائق لتصاب بجلطة دموية وأمام الضيوف نتيجة الصدمة التي تعرضت لها .

وفقا لموقع أكسبريس فقد رأت العروس حب حياتها وهو توريز دينيس يرحل عن عمر 48 عاما، ويموت بعد مرور ساعة واحدة فقط من عقد القران أثناء التقاطه صور الزفاف، وذلك تحديدا أثناء وقوفهما سويا وذلك لالتقاط صور الزفاف

وقالت مونيكا ميلر صديقة العروس ، أنها حاولت جمع التبرعات وذلك على موقع "GoFundMe" لمساعدة الأرملة المكلومة في تحمل تكاليف الجنازة ونفقات الزفاف الأخرى.