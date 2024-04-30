أزمة فى الزمالك.. جوميز يفتح تحقيقا موسعا فى هذا الأمر

قرر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، فتح تحقيق موسع داخل الجهاز الإداري، لمعرفة سبب تسريب تشكيل الفريق في المباريات الأخيرة.

وكتب الناقد الرياضي فتحي سند عبر حسابه علي فيسبوك "قرر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، فتح تحقيق موسع داخل الجهاز الإداري، لمعرفة سبب تسريب تشكيل الفريق في المباريات الأخيرة"

الزمالك يواجه البنك الأهلي في الدوري المصري

ويواجه فريق الكرة بالزمالك، نظيره البنك الأهلي، في تمام السابعة مساء الخميس المقبل، بإستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة دوري NiLe.