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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 5 أطنان أسماك مملحة ولحوم مجمدة ودواجن فاسدة بالشرقية

صدى البلد

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الجهات المعنية وشرطة البيئة والمسطحات المائية الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن قامت بتنفيذ عدة حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (٨) محاضر مخالفة و ضبط ٥ أطنان أسماك مملحة و مجمدة و لحوم و دواجن مجمدة و مصنعات لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

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