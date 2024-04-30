مدبولي يستقبل رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك لمناقشة الملفات ذات الشأن الإقليمي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس منذ قليل، رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهِرسِك والوفد المرافق له.

ومن المقرر ان يناقش مدبولي ورئيس مجلس رئاسة البوسنة والهِرسِك عدد من الملفات المشتركة بين البلدين والملفات ذات الشأن الاقليمي.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و/ رومان جولوفتشينكو، رئيس الوزراء البيلاروسي، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات مُوسّعة تناولت مناقشة عدد من ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

ترحيب برئيس وزراء بيلاروسيا

وفي مستهل الاجتماع رحّب الدكتور مصطفى مدبولي برئيس الوزراء البيلاروسي في أول زيارة له كرئيس للوزراء إلى مصر، وفي الوقت نفسه تعد أول زيارة لرئيس وزراء بيلاروسي إلى مصر، مؤكدًا أنها زيارة تاريخية بكل المقاييس.

وأشاد مدبولي بالعلاقات الوطيدة التي تجمع القيادة السياسية بالبلدين والتي تجلت بوضوح في تبادل الزيارات الرسمية لرئيسي البلدين على مدار الفترة الماضية، حيث قام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيارة العاصمة البيلاروسية "مينسك" في يونيو 2019، فيما قام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بزيارة مصر مرتين في عامي 2017 و2020.