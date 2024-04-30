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رئيس التحرير
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ديني

مجلس جامعة الأزهر يشيد بالبيان المشترك للإمام الأكبر والرئيس البوسني بشأن غزَّة

صدى البلد

أشاد مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بالبيان المشترك لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودينيس بشيروفيتش، رئيس البوسنة والهرسك، بشأن ما يرتكبه الاحتلال الصهيوني الغاشم من إبادة جماعية للمدنيين في قطاع غزة، والتي تعد وصمة عار على جبين الإنسانيَّة.

وقدم  مجلس الجامعة التهنئة للشعب المصري والقيادة السياسية؛ بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، مؤكدًا أنَّها ذكرى غالية على كل مصري، كما قدم المجلس التهنئة؛ بمناسبة عيد العمال وأعياد شم النسيم، وهي مناسبات تعبر عن تلاحم المصريين ووحدتهم نحو النهوض بالوطن وحمايته.

كما قدم المجلس التهنئة للدكتور محمود صديق؛ لتجديد الثقة بتعيينه نائبًا للدراسات العليا والبحوث لمدة أربع سنوات، وللدكتور رمضان الصاوي؛ لتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة للوجه البحري، والشكر للدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، على الفترة التي قام بها بأعمال نائب رئيس الجامعة للوجه البحري.

كما قدم المجلس التهنئة لكليتي: اللغة العربية بالقاهرة، والدراسات الإسلاميَّة والعربية بنات الإسكندريَّة؛ لحصولهما على شهادة تجديد الاعتماد المؤسسي من هيئة ضمان الجودة والاعتماد، والتهنئة لكليتي: الدراسات الإسلامية والعربية بنات بكفر الشيخ، وكلية الدراسات الإسلاميَّة والعربيَّة للبنات الزقازيق؛ بمناسبة حصولهما على الاعتماد المؤسسي.

كما قدم المجلس التهنئة للبرامج التي اعتُمِدت من هيئة ضمان الجودة والاعتماد، وهي: «برنامج المكتبات بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة»، و«برنامج الوثائق بكليَّة الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة»، و«برنامج اللغات الإفريقية وآدابها بكلية اللغات والتَّرجمة بالقاهرة»، و«برامج الفيزياء الحيوية، والفيزياء الخاصة بكلية العلوم للبنات بالقاهرة» و«برنامج هندسة المناجم والفلزات»، و«برنامج هندسة البترول بكلية الهندسة للبنين بالقاهرة».

وكرم المجلس الفريق الطبي  الذي قام بإجراء عملية نادرة في قسم تقنية مناظير الموجات الصوتيَّة بقسم أمراض الكبد: د. محمد حمزة السيسي، د. معاذ السيد الشاعر.

كما كرم المجلس الدكتور خالد هيبة، الأستاذ بكلية الهندسة؛ لحصوله على الجائزة الأولى في مجال التأليف والتحقيق والترجمة من منظمة العواصم والمدن الإسلامية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في دورتها الحادية عشرة ١٤٤٥ه/ ٢٠٢٤م.

وكرم المجلس الدكتور خالد عرفان، عميد كلية التربية، والدكتور عطية السيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث؛ لحصول المجلة العلمية للكلية على المركز الأول على مستوى الوطن العربي في الاستشهادات.

كما كرم المجلس الدكتور هشام محمد شعبان، رئيس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة بنين؛ لجهوده في إنشاء وتجديد القسم، وإنشاء معمل علمي متطور بالكلية، كما كرم المجلس السيد جمال بحيري، العامل بأمانة سر المجلس؛ لإخلاصه في عمله خلال الفترة التي قضاها بالجامعة.

وفي ذات السياق قام الدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية الشريعة والقانون بأسيوط، بتقديم درع الكلية لرئيس الجامعة؛ بمناسبة اليوبيل الذهبي للكلية.

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