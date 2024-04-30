انخفاض 40%.. اعرف أسعار البيض والدواجن اليوم بعد المبادرة الحكومية

سجلت أسعار البيض والدواجن انخفاضًا كبير في الأسواق يوم الثلاثاء، 30 أبريل 2024، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة مع تنفيذ المبادرة الحكومية لتخفيض الأسعار.

أسعار البيض والدواجن

انخفاض أسعار البيض والدواجن

من جانبه، أفصح أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة بيض المائدة في اتحاد منتجي الدواجن، عن انخفاض أسعار بيض المائدة بنسبة تتراوح بين 30% و40%.

وأوضح "نبيل" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" مساء الإثنين أن سعر كرتونة البيض انخفض إلى ما بين 140 و 150 جنيهًا على الأكثر، بعد أن كان يباع للمستهلك بمتوسط 180 إلى 190 جنيهًا.

وأشار إلى أن هذا التراجع في الأسعار يعود إلى بداية دورات إنتاج جديدة، مؤكدًا أن سعر التكلفة يتأثر بشكل أساسي بكمية الإنتاج.

وأضاف أن زيادة المعروض من بيض المائدة تساهم مباشرة في هبوط الأسعار، من دون الحاجة إلى حملات مقاطعة أو تدخلات إضافية، لاسيما مع استمرار توفر الأعلاف.

وأشار نائب رئيس شعبة بيض المائدة إلى أن ارتفاع الأسعار في الفترة السابقة كان نتيجة لتقلص دورات الإنتاج، وتوقع أن يتحسن الوضع في شهر أكتوبر، متوقعًا انخفاضًا كبيرًا في تكلفة كرتونة البيض مع زيادة الإنتاج.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن أنه بناءً على تقرير أعده السيد القصير وزير الزراعة تم الاتفاق مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن على خفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 %، بداية من يوم 2 أبريل الجاري.

وفيما يخص أسعار الدواجن والبيض ضمن مبادرة خفض الأسعار المعلنة؛ فجاءت على النحو التالي:

بلغ سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة «أي جملة» نحو 85 جنيهًا، وللمستهلك بحد أقصى 95 جنيهًا

وسعر كرتونة بيض المائدة في المزرعة نحو 135 جنيهًا، وللمستهلك بحد أقصى 145 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع التي لم تطبق المبادرة الحكومية اليوم الثلاثاء 75 جنيهًا في المزرعة، بانخفاض 3 جنيهات وفي المحلات بسعر من 85 جنيهًا إلى 91 جنيهًا للمستهلك.

أما سعر كيلو الدواجن الساسو أو البلدي؛ فتراوحت اليوم الثلاثاء من 88 إلى 89 جنيهًا في المزرعة، ويتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي من 98 إلى 106 جنيهات للمستهلك.

جاءت المبادرة الحكومية بالتزامن مع حملة "بلاها فراخ"، إذ أنه بعد نجاح حملة مقاطعة الأسماك في مصر في تحقيق أهدافها، انتشرت دعوات لمقاطعة شراء الدواجن والبيض عبر منصات التواصل الاجتماعي، سعياً لتقليل أسعارها، تحت شعار "بلاها فراخ".

ورفع رواد وسائل التواصل الاجتماعي شعار "بلاها فراخ" بعد أن ساهمت حملة ''خليها تعفن" في انخفاض أسعار الأسماك.

ومن جانبه، كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن تفاصيل حملة "بلاها فراخ" التي تهدف إلى مقاطعة شراء الدواجن، وأوضح مدى نجاحها في خفض الأسعار.

وخلال مداخلته في برنامج على قناة "صدى البلد"، أشار الزيني إلى وجود اكتفاء ذاتي في إنتاج الدواجن والبيض في الوقت الحالي، حيث بلغت نسبة التراجع في أسعار الدواجن حوالي 20%، ونسبة التراجع في أسعار البيض حوالي 22%.

وأضاف أن الحفاظ على منتجي الدواجن والبيض يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق تراجع كبير في الأسعار، حيث يعتبر ثبات معدل الإنتاج أساسًا لتحقيق هذا التراجع في السوق المحلي.

وأشار الزيني إلى أن حصة الفرد من الدواجن والبيض في مصر تعتبر أقل من المستوى المعتاد في الدول الأخرى، حيث يتم تحديد 12 كيلو للفرد من الدواجن سنويًا، و100 بيضة للفرد أيضًا سنويًا، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على البروتين الحيواني وإنتاجيته في السوق المحلي.