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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. كواليس جديدة من حفل زفاف ولي العهد الأردني

فرح الأمير الحسين
فرح الأمير الحسين ولي عهد الأردن

نشر الفنان الأردني عمر عبداللات، مقطع فيديو من الكواليس الخاصة للتحضير لأغنية الزفة التي أداها برفقة فنان العرب السعودي محمد عبده، في حفل زفاف ولي العهد الأردني الحسين على رجوة السيف.

وظهر الفنانان قبيل الحفل في تمرينات الأغنية التي كتبها الشاعر صالح الشادي ولحنها العبداللات نفسه مستوحيا من الفلكلور الأردني، وتوزيع أيمن عبدالله.
وأحيا الفنانان محمد عبده وعمر العبداللات بحضور ملوك وزعماء ورؤساء دول وشخصيات عربية وعالمية مرموقة، الخميس الماضي، الحفل الرئيسي بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد على الأميرة رجوة خالد السيف.

وذلك في حفل الزفاف الرسمي الذي أقامه الملك عبدالله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبدالله في القصور الملكية الأردنية.

وقدم الفنانان حفلاً رائعاً ومميزاً يليق بهذه المناسبة، وكانت مفاجأة الحفل تقديمهما عملاً غنائياً مشتركاً بينهما، لحنه الفنان عمر العبداللات من كلمات الشاعر صالح الشادي وتوزيع أيمن عبدالله، يقول مطلعه: "عمّان غـرّد جـوّها بالتلاحين.. وتماوجت جبال عمّان غنوة/ غـنوة سعـادة جـمّـعت بـيـن شعبين.. والكل بارك والفرح صار نشوة/ أردنية سعودية.. سعودية أردنية)، فيما بدا السرور والابتهاج واضحاً على وجوه الحضور بهذه المناسبة الملكية السعيدة.

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