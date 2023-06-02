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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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احتفالات الأردن بزفاف ولي العهد مستمرة .. فيديو

ولي عهد الأردن
ولي عهد الأردن

قالت آية السيد مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن حفل زفاف ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله الثاني كان جميلا، وكانت هناك تفاصيل بسيطة لفتت انتباه الإعلام والمشاهدين والجمهور، أولها التاج الذي ترتديه الأميرة رجوة الحسين، حيث كُتب عليه رجوة من الله والتي قالتها مسبقا الملكة رانيا في حفل الحناء،  ثم، أصبحت هذه العبارة حقيقة.

 

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وأضافت «السيد»، خلال رسالة على الهواء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «بعد مراسم حفل الزفاف في قصر زهران تم الانعام على زوجة ولي العهد بلقب سمو الأميرة رجو الحسين، بعدها كان هناك الموكب الأحمر الذي كان الجمهور في انتظاره بالآلاف من أجل تحية ولي العهد وزوجته».

وتابعت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»: «الاحتفالات مستمرة، فقد كان الحدث فريدا ومهيبا وأظهر طبيعة الشارع والمجتمع الأردني، وسيكون هناك حفل للفنان الإماراتي حسين الجسمي يوم الأحد المقبل بمناسبة زفاف ولي العهد، بالإضافة إلى وجود هناك مبادرات يقوم بها المواطنون، مثل مأدبة غداء وعشاء احتفالا بالزفاف، كما أن العشائر الأردنية مازالت تحتفل أيضا، كما أعلن عدد من المؤسسات غير الربحية عن إقامة احتفالات غنائية». 
 

ولي عهد الأردن حفل زفاف الحسين بن عبد الله الأميرة رجوة قصر زهران

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