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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرحة الحسين.. هاشتاج زفاف ولي العهد يتصدر تريند تويتر

زفاف الأمير الحسين
زفاف الأمير الحسين ولي العهد الأردني

دشن عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا هاشتاج “زفاف ولي العهد”،  عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للاحتفال بزفاف الأمير الحسين ولي العهد الأردني، نجل الملك عبد الله الثاني ملك الأردن.

وتصدر هاشتاج “زفاف ولي العهد” قائمة التريند الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي مراسم زفاف الأمير الحسين ولي العهد الأردني، كالآتي:

وأقيمت مراسم حفل زفاف الأمير الحسين ولي العهد الأردني في قصر الحسينية بحضور وفود من مختلف أنحاء العالم.

وشارك في حفل الزفاف فقرات فنية وموسيقية واستعراضية للتعبير عن البهجة والفرحة بزواج الأمير الحسين نجل الملك عبد الله الثاني ملك الأردن.

ووصل موكب الأمير الحسين ولي العهد الأردني وقرينته إلى قصر الحسينية، وأقيمت عروض عسكرية احتفالا بزفاف الأمير الحسين وزوجته.

 

ووسط أجواء احتفالية، عُقد قران الأمير الحسين ولي العهد الأردني على رجوة آل سيف في حفل زفاف مهيب بالأردن.

واستقبل الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وقرينته، ضيوف الأردن من مختلف أنحاء الأردن الذين حرصوا على حضور فعاليات حفل زفاف الأمير الحسين.

 

وأعلنت المملكة يوم الخميس عطلة رسمية حتى تتمكن حشود من الشعب الأردني من التجمع بعد حفل الزفاف للتلويح لموكب الزوجين المكون من سيارات حمراء من طراز لاند روفر، وهو موكب مستوحى من الموكب التقليدي لراكبي الخيول الذين يرتدون معاطف حمراء في عهد مؤسس الدولة الملك عبد الله الأول.

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