يعادل حجم إنتاج ظهر | الإعلان عن اكتشاف حقل غاز جديد خلال الفترة المقبلة.. فيديو

قال الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول، إن البلاد في الفترة قبل 2014 كانت تعاني من مشكلات في إنتاج الغاز، ولذلك تبنت القيادة السياسية خطة سريعة لحل الأزمة من خلال الوصول لـ الاكتفاء الذاتي، ومن ثم قامت مصر بترسيم الحدود مع الدول وتم اكتشاف حقل ظهر.



وأضاف “راغب” خلال مداخلة هاتفية أذاعتها فضائية “اكسترا نيوز”، أن إنتاج حقل ظهر ساهم بشكل كبير في وصول مصر للاكتفاء الذاتي بعدما كانت تدفع مليارات الدولار لاستيراد أسطوانات الغاز من الخارج.



وتابع أستاذ هندسة البترول أن عملية الحفر والإنتاج تمت في 28 شهر، مضيفًا أن الرقمنة ساهمت كثيرًا في جذب الاستثمارات لمصر.



وتحدث عن تفاصيل اكتشاف نرجس 1 وهو حوالي 3.5 تريليون قد مكعب من الغاز، معقبًا:" خلال الشهور القادمة سيتم الإعلان عن اكتشاف ضخم يعدل اكتشاف حقل ظهر".