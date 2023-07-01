قصة مشتعلة.. إيلون ماسك يتدرب لمواجهة زوكربيرج في حلبة المصارعة|شاهد

كشف مالك “تويتر” إيلون ماسك من خلال صور نشرها تظهر تدريبات حثيثة عن تجهيزاته لمواجهة مارك زوكربيرج في نزال داخل قفص، ونستعرض لكم التفاصيل من خلال تقرير عرضته فضائية العربية.



وكان قد اتفق المليارديران الأمريكيان على خوض النزال بعد أن نشر ماسك تغريدة يدعو فيها الرئيس التنفيذي لـ “ميتا” إلى حلبة القتال ليوافق زوكربيرج عليها محددين حلبة “فيجاس أوكتاجون” موقعًا للنزال.



فيما لم يتم تحديد موعد النزال بعد المواجهة بين ماسك وزوكربيرج أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي نجوم مؤسسة الفنون القتالية المختلطة “يو إف سي” دخلوا على الخط من بينهم المقاتل الأسطوري جورج سانت بيير الذي أعلن استعداده لتدريب ماسك .



فيما أكد رئيس بطولة “يو إف سي” دانا وايت أنها ستكون أهم مواجهة في التاريخ، وكان ماسك قد اعترف بأنه ليس محترفًا بالرياضة على عكس منافسه زوكربيرج الذي فاز مؤخرًا في رياضة “الجوجيتسو”.