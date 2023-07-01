تنوع غير مسبوق.. خبير أثري يكشف أسرار الزراعة في مصر القديمة| فيديو

تحدث الدكتور خالد سعد، الخبير الأثري، عن طرق الزراعة في مصر القديمة، قائلًا إن المصري القديم كان لديه ثقافة زراعية كبيرة جدًا وذلك في فترة زمنية مبكرة، حيث تم اكتشاف أقدم الصوامع في مصر القديمة وذلك يدل على أن المصري القديم كان لديه دراية عالية بكيفية تخزين الحبوب.



وقال"سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكمسترا نيوز”، اليوم السبت"، إن المصري القديم كان لديه تنوع في المحاصيل التي يقوم بزراعتها فمنها الغذائية ومنها الطبية وصناعية وغيرها.



وأضاف الخبير الأثري أنه لفترة قريبة جدًا لم تتغير الطرق التي اخترعها المصري القديم في الزراعة منذ 4500 سنة وحتى 100 سنة سابقة؛ ولكنها تغيرت مع ظهور الميكنة الزراعية الحديثة.



وأشار إلى أن مصر لديها 8 متاحف تابعة لوزراة الزراعة تحتوي على مجموعة أثرية لا يوجد لها مثيل في العالم، لافتًا إلى أن المصري القديم كان لديه تنوع غير مسبوق في المحاصيل منها حب العزيز والترمس والعدس والفول والبلح وغيرها

