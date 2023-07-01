بعد أيام من تعيينه .. أوكرانيا تقيل مسؤولًا كبيرًا في وزارة الدفاع

أقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، القائم بأعمال مدير إدارة دعم الموارد، رسلان ريجوفانوف، بعد أيام قليلة من تعيينه.

وقالت وزارة الدفاع على "فيسبوك" إنه "تقرر عزل القائم المؤقت بأعمال مدير إدارة توفير الموارد في يوم الأربعاء الموافق لـ28 يونيو، وتعيين رسلان ريجوفانوف بوظيفة القائم المؤقت بأعمال مدير إدارة توفير الموارد، واليوم السبت الموافق 1 يوليو، تم عزله من مهامه".

إقالة ريجوفانوف جاءت بعد ظهور معلومات متضاربة بشأنه، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الدائرة بدأت بإجراء عملية تدقيق داخلي للتحري حول عدد من الحقائق التي تم الكشف عنها.

وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام أوكرانية معلومات، نقلاً عن العسكري الأوكراني والشخصية العامة أوليج سيموروز، مفادها أن ريجوفانوف شارك في برامج سياسية حوارية على التلفزيون الروسي، كما أنه شارك في مخططات غير قانونية تتعلق بحديقة "جولوسيفسكي" الوطنية.