رسميا.. خالد عيد مديرا فنيًا لـ غزل المحلة خلفا لـ رضا شحاتة

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل تعين خالد عيد مديرًا فنيًا للفريق خلال المباريات المقبلة من بطولة الدوري المصري الممتاز خلفا لـ رضا شحاته .



ومن المقرر أن يقود خالد عيد مران الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة البنك الاهلى فى بطولة الدورى الممتاز .

ويستضيف فريق غزل المحلة منافسه البنك الأهلى ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز يوم الاثنين الموافق 10 يوليو في تمام الساعة الثامنة النصف مساء .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، بعد الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى مثلها والخسارة فى 16 لقاء .