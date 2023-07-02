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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالرغم من التسريب .. انهيار طلاب الثانوية العامة بعد امتحاني الفيزياء والتاريخ| شاهد

صدى البلد

أعرب طلاب الثانوية العامة عن آرائهم في امتحاني اليوم، التاريخ للشعبة الأدبية، والفيزياء للشعبة العلمية.

وقالت طالبات مدرسة المعادي الثانوية للبنات، ان الامتحانين شملا تكات واسئلة جاءت صعبة نسبياً عن الامتحانات السابقة.

وأشارت طالبات العلمي أن ٧ اسئلة جاءت تحتاج تفكير، وتتطلب جهد ذهني مقارنة بباقي اسئلة الامتحان.

بينما أوضح طالبات الأدبي ان الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، وتتوقع أن تقل عن الدرجة النهائية ١٠ درجات في نتيجة الامتحان.

وعلى جانب آخر .. قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ووالتعليم الفني ، اليوم الأحد، بزيارة مفاجئة لمحافظة مطروح لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الاول بمختلف لجان المحافظة.

ويؤدي الان طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان الفيزياء 2023 ، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية امتحان التاريخ 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .https://fb.watch/lw-4TYSxdk/?mibextid=v7YzmG

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