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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة إطارات وجنوط السيارات

صدى البلد

جدد قاضي المعارضات حبس 4 اشخاص، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة إطارات وجنوط السيارات بأسلوب الفك.

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وكانت، الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط ( 4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية ) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة إطارات وجنوط السيارات بأسلوب "الفك" وبإستخدام سيارة مستأجرة.

قرروا بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" "تم ضبطه"، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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