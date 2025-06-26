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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حرب الجبالي الحلقة 25 .. هروب والد هبة مجدي من المصحة

هبة مجدي
هبة مجدي
أحمد البهى

طرحت منصة “شاهد” الحلقة 25 من مسلسل “حرب الجبالي”، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون بـ 48 ساعة. 

 

وشهدت الحلقة 25 من مسلسل حرب الجبالي عدد من الاحداث، ومنها هروب والد ثريا" هبة مجدي"من المصحة، وهو ما جعل حرب ينفعل علي العاملين هناك، فيما تمكنت ثريا من العثور عليه في مكانهما المفضل للجلوس فيه. 

أبطال مسلسل حرب الجبالي 

مسلسل «حرب الجبالى» من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم أحمد رزق، هبة مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين، وهو من قصة سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

أحداث مسلسل حرب الجبالي 

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” فى إطار دراما شعبية فى أحد الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.

مسلسل حرب الجبالي حرب الجبالي هبة مجدى

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