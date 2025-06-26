هادية غالب: أسعاري مرتفعة لأنني أستهدف السوق العالمية.. و80% من مبيعاتي خارج مصر

كشفت خبيرة الموضة وسيدة الأعمال هادية غالب أن تسعير منتجات علامتها التجارية يعتمد بشكل أساسي على معايير الأسواق العالمية، مؤكدة أن 80% من مبيعاتها تُحقق خارج مصر، بينما تمثل السوق المحلية 20% فقط من إجمالي حجم المبيعات.

جاء ذلك خلال لقائها مع الإعلامية رضوى الشربيني في ثاني حلقات الموسم الجديد من برنامج "هي وبس"، حيث تحدثت هادية عن بداياتها في مجال الموضة، وأكدت أن تركيزها منذ انطلاق علامتها التجارية كان منصبًا على تقديم منتج بجودة عالمية.

وأضافت: “أنا مش بشتغل على السوق المحلي بس، أنا بشتغل على براند عالمي، والتسعير بيتم وفقًا لمعايير الأسواق الخارجية”.

وتطرقت هادية خلال الحوار إلى أبرز التحديات التي واجهتها في رحلتها، خاصة في ظل سعيها إلى وضع اسم مصري ضمن الأسواق العالمية في مجال الموضة، مشيرة إلى أن الأمر تطلب الكثير من الجهد لتقديم منتج قادر على المنافسة في أسواق دولية معروفة بتنافسها الشديد.