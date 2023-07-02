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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين سرقا أجنبيا بالإكراه داخل منزله بمصر القديمة

حبس
حبس

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مبلغ مالى وهاتف محمول من داخل مسكن أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"بالإكراه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى وهاتف محمول من داخل مسكن أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"بالإكراه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وإعترفا بإرتكاب الواقعة ، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها وكذا ضبط سلاح أبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة".. وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة.  

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