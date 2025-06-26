الجيش الإيراني: استهداف المراكز العسكرية والاستراتيجية والبحثية لإسرائيل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن رئيس أركان الجيش الإيراني صرح بأن القوات الإيرانية استهدفت مراكز عسكرية واستراتيجية وبحثية تابعة لإسرائيل، في ما وصفه بأنه رد على تحركات إسرائيلية معادية.

إيران تقر قانونًا لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خامنئي: إيران على أعتاب "توازن ردع جديد" بعد ضربة كادت تُسقط إسرائيل إيران: خسائر إسرائيل في الحرب كانت كبيرة إيران تتهم قوات الإحتلال باستخدام قنابل بها رؤوس نووية في الهجمات على طهران



وأكد أن العمليات الإيرانية أسفرت عن خسائر كبيرة للجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الضربات جاءت ضمن "عملية دقيقة ومخططة"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة الأهداف أو توقيت تنفيذها.

مجلس صيانة الدستور: تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وفي تطور متصل، نقلت القناة عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران قوله إن المجلس وافق على مشروع قانون برلماني يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.