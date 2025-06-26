خامنئي: استهدفنا المواقع العسكرية الإسرائيلية ووجهنا صفعة قاسية لأمريكا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، كشف تفاصيل من المواجهات التي دارت بين إيران وأطراف أخرى، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تدخلت في الحرب لإنقاذ إسرائيل من التدمير الكامل، وأن واشنطن لم تحقق أي إنجاز حقيقي من هذه الحرب.

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استهداف المواقع العسكرية الإسرائيلية

قال خامنئي إن إيران استهدفت المواقع العسكرية الإسرائيلية خلال الحرب، في خطوة وصفها بأنها كانت حاسمة وأسهمت في منع إسرائيل من تحقيق أهدافها.

الولايات المتحدة تدخل الحرب لإنقاذ إسرائيل

أوضح خامنئي أن الولايات المتحدة تدخلت بشكل مباشر في الصراع بهدف إنقاذ إسرائيل من "التدمير الكامل"، مؤكداً أن ذلك يعكس حجم الخطر الذي واجهته تل أبيب.

صفعة قاسية للولايات المتحدة

وصف خامنئي الموقف الأمريكي بأنه تلقى "صفعة قاسية" خلال الحرب، مضيفًا أن واشنطن لم تحقق أي إنجاز ملموس رغم تدخلها.

الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهداف الحرب

اختتم خامنئي تصريحاته بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "لم تحقق أي إنجاز من هذه الحرب"، مشددًا على قوة وصمود إيران في وجه الضغوط العسكرية والسياسية.