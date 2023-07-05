الشحات وكهربا.. تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام الإسماعيلي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، تشكيل الفريق لمباراة الإسماعيلى التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – أفشة – أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمد شريف .

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.