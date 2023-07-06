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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يحث تركيا على دعم قبول انضمام السويد للناتو

أرشيفية
أرشيفية

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، نظيره التركي هاكان فيدان، على دعم بلاده قبول انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكان فيدان أكد يوم الثلاثاء، أن تركيا لن تخضع لضغوطات لدعم انضمام السويد إلى حلف الناتو مشيرًا إلى أنّها ما زالت تقيّم ما إذا كان انضمام الدولة الاسكندنافية سيفيد "الناتو" أم يضرّ به.

وقال فيدان، في تصريحات للصحفيين، جاءت قبل يومين من لقائه نظيره السويدي في بروكسل لبحث مسعى ستوكهولم الانضمام إلى التكتّل: "لا نوافق أبدًا على استخدام ضغط الوقت كوسيلة".

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والسويد "مدعوة" للانضمام إلى الحلف منذُ شهر يونيو لعام 2022، لكنّ ترشّحها، الذي يجب أن تصادق عليه الدول الـ31 الأعضاء، يعارضه كل من تركيا والمجر.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن  "موقفنا وتوقعاتنا ووعودنا التي قطعناها كانت كلها واضحة".

وتابع: "في الوقت الحالي، نحن ندافع عن نفس المبادئ التي دافعنا عنها العام الماضي، نريدهم فقط أن يظلوا أوفياء لما وقعوا عليه، بدلا من إضاعة الوقت بتكتيكات المماطلة، سيكون من الحكمة والأكثر فائدة وجدية من السويد أن تفي بالوعود التي قطعتها، أريد أن يعرفوا أننا لن نتراجع حتى يتم تلبية كل هذه المطالب".

وذكر الرئيس التركي: "نريد منهم عدم إيواء المنظمات الانفصالية وأوغاد غولن الإرهابيين الأجانب، وأريد أن يعرفوا أننا لن نتراجع حتى يتم تلبية كل هذه المطالب".

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