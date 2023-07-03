أردوغان: موقف تركيا من السويد للانضمام إلى حلف الناتو لم يتغير

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن موقف تركيا بشأن ضرورة تنفذ السويد متطلباتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" لم يتغير.

وأوضح أردوغان: "لقد قدمنا رد فعل واضحًا على أحداث ستوكهولم في حرق القرآن، ويجب أن يفهم الجميع أنه لا يمكن كسب صداقتنا مع دعم الإرهابيين".

وأشار الرئيس التركي إلى أن حرق المصحف في ستوكهولم في أول أيام عيد الأضحى هي جريمة كراهية، يغذيها الإسلاموفوبيا، لافتا إلى أن الأمر أسوأ عندما تحدث مثل هذه الأشياء تحت حماية الشرطة، مثلما لا يمكن أن تكون هناك حرية لإشعال حريق في كنيسة أو كنيس أو مكان ديني آخر، لا يمكن أن تكون هناك حرية لحرق القرآن.

وأضاف أردوغان أن تركيا لا يمكن أن تعتبر هذا التصرف في ستوكهولم حالة منفردة، إنه عرض جديد للمرض وهو عداء للمسلمين والاسلام ينتشر في الغرب مثل الورم.

وفي 28 يونيو من العام الماضي، أجرى أردوغان ونظيره الفنلندي سولي نينيستو ورئيسة وزراء السويد آنذاك ماجدالينا أندرسون، مفاوضات مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج.

ووقع المشاركون على مذكرة تسمح للسويد وفنلندا بالانضمام إلى الناتو، كما أنه في 31 مارس الماضي، وافق البرلمان التركي على بروتوكول انضمام فنلندا، التي أصبحت عضوًا في الناتو في 4 أبريل الماضي.

وانتقدت أنقرة بشدة ستوكهولم بسبب مسيرات أنصار حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، والاحتجاجات التي تنطوي على حرق القرآن.