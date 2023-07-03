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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دوامة عنف.. إعلان عاجل من تركيا بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

تركيا
تركيا

أدانت تركيا، اليوم الاثنين، بشدة العملية العسكرية التي قامت بها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة ومخيم جنين في الساعات الأولي من صباح اليوم.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها: "ندين بشدة الهجوم الإسرائيلي على جنين ونشعر بقلق عميق من أن التوتر الحالي في المنطقة قد يؤدي لدوامة جديدة من العنف".

وكان الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ منتصف الليلة الماضية عدواناً واسعاً برياً وجوياً على مدينة جنين ومخيمها، حيث حاصرهما بأكثر من 1000 جندي وسط تحليق مكثف للطيران، سواء من طراز "أباتشي" أو المسير، وارتكب مجزرةً جديدةً راح ضحيتها ثمانية فلسطينيين، إضافةً إلى إصابة العشرات، بينما تصدت المقاومة الفلسطينية للاحتلال وتمكنت من إصابة وقتل عدد من جنوده.

كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، من خلال القصف الجوي وإطلاق النار، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء، إضافة إلى عشرات الجرحى.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، على ضرورة الوقف الفوري للحملات المتكررة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني، وإعادة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

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