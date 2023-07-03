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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جريمة حرب.. سوريا تدين العدوان الإسرائيلي على جنين

سوريا
سوريا

أدانت جمهورية سوريا العربية، اليوم الأثنين، العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، والذي يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مؤكدةً دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها، إن الحكومة السورية تتابع بكل قلق العدوان الإسرائيلي الوحشي على أشقائنا الصامدين في جنين بـ فلسطين المحتلة، والذي أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء وإصابة العشرات، وهي تعرب عن تعازيها لأهالي الشهداء والجرحى والحكومة والشعب الفلسطيني.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن سوريا تدين بشدة هذا العدوان الصهيوني الجديد والذي يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتؤكد أن سياسة التصعيد الإسرائيلية ليست إلا تعبيراً عن عجز الاحتلال عن مواجهة تمسك الشعب الفلسطيني الشقيق بحقوقه التاريخية المتمثلة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وجددت الخارجية السورية دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال والحصول على حقوقه كاملةً، داعيةً الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، ومساءلتهم وفقاً لمبادئ القانون الدولي على الجرائم التي يقترفونها بحق الشعب الفلسطيني.

وكان الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ منتصف الليلة الماضية عدواناً واسعاً برياً وجوياً على مدينة جنين ومخيمها، حيث حاصرهما بأكثر من 1000 جندي وسط تحليق مكثف للطيران، سواء من طراز "أباتشي" أو المسير، وارتكب مجزرةً جديدةً راح ضحيتها ثمانية فلسطينيين، إضافةً إلى إصابة العشرات، بينما تصدت المقاومة الفلسطينية للاحتلال وتمكنت من إصابة وقتل عدد من جنوده.

مصادر مصرية: اتصالات مكثفة مع الجانب الإسرائيلي لوقف العدوان على جنين

بيان عاجل من الإمارات بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

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