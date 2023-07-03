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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الإمارات بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

الإمارات
الإمارات

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، من خلال القصف الجوي وإطلاق النار، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء، إضافة إلى عشرات الجرحى.

 

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، على ضرورة الوقف الفوري للحملات المتكررة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني، وإعادة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

 

وأكدت الخارجية الإماراتية دعم الإمارات لجميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الإطار، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن موعد وقف العدوان على جنين

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعًا طارئا  غدا الثلاثاء، لبحث أحداث جنين.

 

وأعلن مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، قد تقدم بطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية يوم غد الثلاثاء، في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية بما في ذلك العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر منذ فجر اليوم على مخيم جنين ومناطق أخرى في الضفة الغربية  والذي راح ضحيته العديد من الشهداء.

الامارات الاحتلال الاسرائيلي جنين وزارة الخارجية الإماراتية فلسطين

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