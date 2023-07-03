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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي لـ إدانة العدوان الإسرائيلي على جنين

صدى البلد

طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم، المجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي بعد أحداث مخيم جنين، والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين الأبرياء.

كانت قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين وحاصرت مدرعة المدينة من عدة محاور وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم. كما استولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم ونشرت قناصتها فوق أسطحها وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وقد بدأت جيش الاحتلال بإطلاق النار وقنابل الغاز السام على تخوم مخيم جنين لمنع تقدم سيارات الإسعاف والدفاع المدني وتفريق تجمهر القادمين لكسر الحصار.

وأفادت بعض التقارير الصحفية الإسرائيلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت عدد من الشبان الفلسطينيين في جنين علي هامش تلك الأحداث.

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