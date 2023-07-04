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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان مفاجئ من المجر بشأن انضمام السويد لحلف الناتو

حلف الناتو
حلف الناتو

قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، اليوم الثلاثاء، إن المجر تعتزم الاسترشاد بقرار تركيا بشأن مسألة التصديق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأوضح زيجارتو، أنه “أجرى العديد من المشاورات مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، حول قضية انضمام السويد لحلف الناتو”.

وأضاف أن أنقرة تعتزم مناقشة هذه المسألة مع السلطات السويدية في المستقبل القريب.

وقال زيجارتو: "إذا كان هناك أي تحول، فإننا سنفي بوعدنا بأن المجر لن تؤخر عضوية أي دولة في الناتو”.

وبالأمس، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن موقف تركيا بشأن ضرورة تنفذ السويد متطلباتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" لم يتغير.

أردوغان: موقف تركيا من السويد للانضمام إلى حلف الناتو لم يتغير

رد حاسم من أردوغان بشأن واقعة حرق القرآن الكريم في السويد

وأوضح أردوغان: "لقد قدمنا رد فعل واضحًا على أحداث ستوكهولم في حرق القرآن، ويجب أن يفهم الجميع أنه لا يمكن كسب صداقتنا مع دعم الإرهابيين".

زيجارتو تركيا السويد الناتو

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