العربية لحقوق الإنسان تطلق نداء "أنقذوا لبنان"

أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إدانتھا لتصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، معربة عن عميق قلقها إزاء استمرار الغزو والاحتلال وقصف المناطق المدنية.

وقالت إنه، وفقًا للحصيلة الرسمية اللبنانية، أسفر العدوان عن مقتل 1422 لبنانياً، بالإضافة إلى ثلاثة من عناصر قوات الأمم المتحدة "اليونيفيل"، وإصابة 4300 شخص، كما نزح نحو 1.5 مليون مواطن من نصف لبنان الجنوبي، وهم بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية.

ووسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي غزو مناطق جنوب لبنان ليصل إلى احتلال 10% من أراضيه، فيما واصلت نسف الجسور عبر نهر الليطاني، ما أدى إلى عزل مناطق واسعة من الجنوب.

وتتراوح تصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي بين التهديد بمنع عودة المشردين إلى ديارهم والسعي نحو احتلال كامل الأراضي اللبنانية.

وترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ نهاية أكتوبر 2023 إلى نحو 5800 قتيل وما لا يقل عن 21 ألف جريح، بينهم نحو 4 آلاف قتيل و16 ألف جريح خلال 13 شهراً حتى نوفمبر 2024، وحوالي 400 قتيل وألف جريح منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024 وحتى 1 مارس2026

وطالبت المنظمة مجلس الأمن الدولي بالتصدي الفوري للعدوان الإسرائيلي الجاري، محذرة المجتمع الدولي من مغبة تجاهل الواقع، وداعية لتوفير الإغاثة الإنسانية العاجلة للضحايا