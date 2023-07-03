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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رد حاسم من أردوغان بشأن واقعة حرق القرآن الكريم في السويد

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إنه لا حرية في حرق القرآن الكريم ومقدسات الآخرين.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها عقب اجتماع الحكومة في أنقرة، معلقا على حرق القرآن في السويد: "لا حرية في حرق القرآن الكريم تماما مثلما أن إحراق كنيسة أو كنيس أو معبد دين آخر ليس حرية".

وأضاف الرئيس التركي: "عندما يتعلق الأمر بأمنهم لا يعترفون بالقانون، لكن عندما يتعلق الأمر بمقدسات المسلمين فإنهم يتذكرون فجأة حرية الفكر".

وتسبب تدنيس وحرق القرآن في ستوكهولم خلال الاحتفال بعيد الأضحى في ردود فعل واسعة بالعديد من دول العالم.

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وطالب العراق السلطات السويدية بتسليم المهاجر الذي ارتكب الإجراء لمحاكمته، بينما تجمع عشرات العراقيين يوم الخميس الماضي في احتجاج بالقرب من سفارة البلاد في بغداد.

وأدان الحادث أيضا كل من الجزائر وأفغانستان ومصر وإندونيسيا ولبنان وسوريا وتركيا وأوزبكستان والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

القرآن حرق القران أردوغان الرئيس التركي السويد

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