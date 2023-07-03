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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التركي: سنصل لـ 265 مليار دولار في التجارة الخارجية بنهاية العام

الرئيس التركي
الرئيس التركي

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن فريقه الاقتصادي سرع جهود زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة.

أكد الرئيس التركي في تصريحات له، على التزام الحكومة بالعودة إلى تسجيل فائض في الحساب الجاري بالتزامن مع العمل على تحسين معيشة المواطنين.

وأضاف أردوغان: "اعتقد أننا سنصل بأرقام التجارة الخارجية إلى هدفنا المتمثل في 265 مليار دولار بنهاية العام الجاري".

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وتراجعت الليرة التركية 0.5% ، اليوم الإثنين، وتنخفض بذلك الليرة إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأمريكي، مواصلة خسائرها المستمرة منذ انتخابات مايو بعد عطلة عيد الأضحى في تركيا الأسبوع الماضي.

وانخفضت الليرة إلى 26.11 ليرة مقابل الدولار من سعر 25.969 الذي اغلقت عليه الأسبوع الماضي، حسبما افادت رويترز.

وانخفضت قيمة العملة أكثر من 28 % هذا العام، وبقدر كبير بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أواخر مايو.

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