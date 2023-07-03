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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تعلن إنقاذ 95 مهاجرا على متن قوارب مكتظة قبالة سواحلها

هجرة غير شرعية -
هجرة غير شرعية - أرشيفية

أعلنت تركيا، اليوم الإثنين، إنقاذ 95 مهاجرا على متن ثلاثة قوارب مكتظة قبالة سواحلها في بحر إيجه، متهمة اليونان بإبعادهم.

وحسب وكالة “فرانس برس”، كشفت معلومات خفر السواحل التركي، أنه “تم رصد أول قارب مطاطي "على متنه 37 مهاجراً" فجر السبت، قبالة ساحل أيفاجيك، الواقع على بعد عشرة كيلومترات من جزيرة ليسبوس اليونانية”.

 

وأوضحت معلومات خفر السواحل التركي، أنه “تم إنقاذ 11 شخصاً قبالة إزمير كانوا على متن قارب مطاطي أبعدتهم عناصر يونانية باتجاه المياه الإقليمية التركية”.

 

وفي وقت سابق، أعلنت تونس، إحباط 65 محاولة هجرة غير شرعية وضبط 2068 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا خلال عطلة عيد الأضحى.

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وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، في بيان عبر "فيسبوك”، إن "وحدات إقليم الحرس البحري في الوسط تمكنت من إحباط 47 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 1879 مجتازا منهم 1858 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء و21 تونسيا".

 

وأضافت أن "وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل، شرق تونس تمكنت من إحباط 18 عملية إبحار خلسة ونجدة وإنقاذ 189 مجتازا تونسيا وحجز 14 زورقا بحريا ومركبا و3 كاياك".

تركيا بحر ايجه اليونان خفر السواحل التركي

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